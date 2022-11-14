Донецк, 14 ноября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Киевские каратели в ночь на 14 ноября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Амвросиевке в Донецкой Народной Республике, сообщил глава районной администрации Игорь Лызов.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«Сегодня (14 ноября) около трех часов ночи в район Амвросиевки прилетели четыре ракеты HIMARS», — сказал он ТАСС.

По его словам, попадания пришлись на заброшенный пионерский лагерь, пострадавших нет.