Уфа, , 08:52 — REGNUM Шестерых детей-сирот обеспечили квартирами и домами после вмешательства прокуратуры в Башкирии. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ходе проверки прокуроры Шаранского и Абзелиловского районов установили, что шесть сирот, включенных в список лиц, имеющих право на предоставление жилых помещений, не были ими обеспечены.

По данным фактам сотрудники прокуратуры передали в суд исковые заявления о возложении на районные администрации обязанности обеспечить сирот жилыми помещениями. Суд согласился с требованиями надзорного органа и удовлетворил их в полном объеме.

«В настоящее время молодым людям предоставлены благоустроенные квартиры и дома», — сообщает пресс-служба.

Читайте также: В Башкирии детей-сирот обеспечили жильем после вмешательства прокуратуры