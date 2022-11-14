Канберра, , 08:55 — REGNUM Пустые полки супермаркетов в Австралии в результате антикоронавирусных ограничений и экстремальных погодных явлений, рискуют стать более распространенным явлением, если транспортное сообщение в стране не будет защищено на будущие годы. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Пустые полки в супермаркете Aleksandar Bulovic»

По словам журналистов, с предупреждением выступили представители австралийской индустрии грузоперевозок.

Экстремальные погодные явления, вызванные погодным явлением Ла-Нинья, и угроза вспышек болезней животных за последний год, в частности, привели в Австралии к примерно удвоению расходов на дизельное топливо.

Австралийская ассоциация животноводов и сельских перевозчиков (ALRTA) также призывает бизнес и власти придумать схему, при которой в отрасле будут оставаться больше дальнобойщиков, которые являются ключевым звеном в транспортировке. Если меры приняты не будут, то ситуация с пустыми полками в супермаркетах по всей Австралии рискует повторяться чаще.