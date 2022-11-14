Кишинёв, , 08:51 — REGNUM Неизвестные хакеры взломали телеграм-аккаунт главы генерального инспектората полиции Молдавии Виорела Чернэуцяну. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Хакер Colin

«Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами совместно с сотрудниками других компетентных органов ведёт уголовное расследование по факту взлома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники получили доступ и к текстовым сообщениям, и к файлам, которые получал и отправлял Чернэуцяну. В ведомстве пообещали сообщить подробности позже.

Напомним, на прошлой неделе неизвестные взломали телеграм-каналы президента Молдавии Майи Санду, вице-премьер республики Андрея Спыну и ряда других чиновников. Взлом был использован для распространения сообщений с телеграм-аккаунта министра юстиции Молдавии Сергея Литвиненко. Он подтвердил подлинность слитых данных, но заявил, что они были вырваны из контекста, перемешаны и сфальсифицированы.

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