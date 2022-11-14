Тегеран, 14 ноября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Учитывая текущую ситуацию, лучшим способом развития связей между Россией и Ираном может стать создание Международного транспортного коридора Север–Юг (INSTC), заявил иранский представитель. Об этом сообщило агентство Mehr News 13 ноября.

Карта коридора «Север – Юг»

Управляющий директор Свободной торгово-промышленной зоны «Чабахар» Амир Могаддам сделал это заявление на встрече с генеральным директором АО «ОЭЗ «Лотос» Сергеем Милушкиным и депутатом Государственной Думы Олегом Савченко.

Могаддам отметил, что следующий год может стать годом экономического бума в рамках Международного транспортного коридора, поскольку оба правительства полны решимости развивать данный проект.

«Иран импортировал некоторые товары из Индии, а затем транспортировал их в Россию на пробной основе», — сказал он, подчеркнув, что иранская сторона поддерживает формирование комитета по реформированию законов, облегчению отношений и ускорению темпов транзита.

Управляющий директор также охарактеризовал Россию как успешного торгового партнера Ирана, отметив, что иранская сторона готова расширять такое сотрудничество.