Канберра, , 08:50 — REGNUM Шесть человек погибли и 81 получил ранения в Стамбуле в результате взрыва 13 ноября, который президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал терактом. В свою очередь министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг выразила соболезнования народу Турции на странице в соцсети Twitter.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Австралия выражает искренние соболезнования народу Турецкой Республики в связи со взрывом в Стамбуле. Наши мысли с семьями погибших и раненых», — написала глава австралийской дипломатии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, как минимум 50 из 81 пострадавшего в результате взрыва бомбы на улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу были выписаны из медучреждений. Человек, который мог оставить взрывное устройство на улице Истикляль в районе Бейоглу в Стамбуле, где произошёл теракт, уже задержан турецкими правоохранителями.