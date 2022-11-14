Киев, 14 ноября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Один из ключевых объектов энергетики на территории бывш. УССР оказался серьёзно повреждён на прошлой неделе. Об этом 14 ноября сообщили в «Укрэнерго».

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В телеграм-канале национальной энергетической компании объяснили, почему ситуация с обеспечением электроэнергией ряда регионов на территории бывш. УССР остаётся сложной.

«На минувшей неделе повредили один из ключевых объектов «Укрэнерго». Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остаётся сложной», — говорится в информации, распространённой компанией.

Отметим, что удары по энергетической инфраструктуре на территории бывш. УССР наносятся с 10 октября.