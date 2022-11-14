Бали, Индонезия, , 08:46 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад милитаризирует Юго-Восточную Азию в попытке ограничить интересы России и Китая, сообщает Kompas.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Выступая на пресс-конференции по завершении саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Камбоджи Пномпене, Сергей Лавров осудил действия Соединенных Штатов в регионе, который Россия и Запад рассматривают как потенциальное стратегическое поле геополитической битвы в ближайшие десятилетия.

«Соединенные Штаты и их союзники по НАТО пытаются взять под контроль это пространство», — заявил глава МИД России.

По словам Сергея Лаврова, индо-тихоокеанская стратегия главы США Джо Байдена была попыткой создать «инклюзивную структуру» для регионального сотрудничества и будет включать милитаризацию региона с четким акцентом на сдерживание Китая и ограничение интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия стремится развивать более тесные экономические, политические отношения и связи в области безопасности с Азией с тех пор, как Запад ввел против России беспрецедентные санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20.

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