Тегеран, , 09:18 — REGNUM Глава Совместной ирано-венесуэльской комиссии по экономическому сотрудничеству подчеркнул необходимость расширения торгово-экономического взаимодействия между Тегераном и Каракасом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 ноября.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мохаммад-Реза Аштиани выступил в кулуарах церемонии открытия 9-й Совместной экономической комиссии Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла в тегеранском отеле Estaqlal, заявив: «Ирано-венесуэльские отношения заметно укрепились в рамках 20-летней дорожной карты развития и под руководством президентов двух стран».

Глава Совместной ирано-венесуэльской комиссии по экономическому сотрудничеству отметил, что Иран и Венесуэла, как две независимые страны с общими позициями по многим региональным и международным делам, таким как стремление к независимости, а также поддержка права решать свои судьбы, должны противостоять несправедливо введенным санкциям, а также продолжать углубление двустороннего сотрудничества, особенно в научной, экономической, промышленной, сельскохозяйственной, энергетической и культурной областях.

Аштиани выразил удовлетворение тем, что принимает у себя крупное экономическое мероприятие, считая его возможностью расширить стратегические двусторонние отношения, а также экономическое и коммерческое сотрудничество.

«Мы готовы координировать усилия в активизации всестороннего сотрудничества, устранять существующие препятствия и искать новый механизм, основанный на более глубоких отношениях между различными секторами двух государств», — заключил он.