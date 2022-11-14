Горно-Алтайск, , 08:54 — REGNUM Жителей Республики Алтай предупредили об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Метель © ИА REGNUM

По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, 15 ноября и ночью 16 ноября ожидаются сильные снегопады, на перевалах метели, на дорогах гололедица. Ветер местами усилится до 25-35 метров в секунду.

«Возможны повреждения линий электропередач и отключение электроэнергии. Специалисты рекомендуют заранее зарядить фонари или запастись свечами», — отметили в ведомстве.

Спасатели также призвали жителей плотно закрыть окна и двери, на улице обходить шаткие строения и деревья, соблюдать правила пожарной безопасности при использовании отопительных приборов.

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