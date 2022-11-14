Иркутск, , 08:44 — REGNUM После вмешательства прокуратуры устранены нарушения при содержании объекта улично-дорожной сети в Куйбышевском районе Иркутска, сообщает 14 ноября телеграм-канал надзорного органа по итогам проверки исполнения законодательства в сфере благоустройства при содержании объектов улично-дорожной сети.

Лестница Smugmug.com

Установлено, что на территории Куйбышевского района Иркутска на пути пешего передвижения к Ушаковскому мосту в месте общего пользования расположена опасная в эксплуатации лестница, что препятствовало её использованию жителями близлежащих домов.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона.

После вмешательства надзорного ведомства приняты меры к ремонту лестницы, в настоящее время она находится в исправном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2022 года прокуратора Иркутской области способствовала проведению капитального ремонта участка тепловой сети к многоквартирному дому в п. Усть-Ордынский.

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