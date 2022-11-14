Тегеран, , 08:46 — REGNUM 13 ноября министерство разведки Ирана заявило о ликвидации крупной международной сети незаконного оборота наркотиков, которая незаконно транспортировала в Иран от 300 до 400 килограммов наркотиков каждый день. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Министерство разведки Ирана заявило, что обширная международная группа по незаконному обороту наркотиков использовала иностранных граждан и применяла профессиональные методы под прикрытием парка общественного транспорта.

Соответственно, эта группа была арестована за перевозку крупных партий наркотиков с восточных границ Ирана.

Иран, имеющий общую границу с Афганистаном, используется в качестве основного канала контрабанды афганских наркотиков наркобаронам в Европе.