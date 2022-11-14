Разведка Ирана ликвидировала международную сеть по наркоторговле
Тегеран, 14 ноября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. 13 ноября министерство разведки Ирана заявило о ликвидации крупной международной сети незаконного оборота наркотиков, которая незаконно транспортировала в Иран от 300 до 400 килограммов наркотиков каждый день. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Министерство разведки Ирана заявило, что обширная международная группа по незаконному обороту наркотиков использовала иностранных граждан и применяла профессиональные методы под прикрытием парка общественного транспорта.
Соответственно, эта группа была арестована за перевозку крупных партий наркотиков с восточных границ Ирана.
Иран, имеющий общую границу с Афганистаном, используется в качестве основного канала контрабанды афганских наркотиков наркобаронам в Европе.