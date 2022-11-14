Тегеран, 14 ноября 2022, 08:44 — REGNUM 13 ноября представитель министерства иностранных дел Ирана назвал позицию канцлера Германии в отношении Исламской Республики недипломатичной и провокационной. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
«К сожалению, некоторые так называемые защитники прав человека забыли свой мрачный послужной список поддержки режима Саддама Хусейна против великого иранского народа», — подчеркнул Насер Канани в своём заявлении.
Он отметил: «Следуя несправедливым санкциям после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в мае 2018 года и храня молчание о террористических мерах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), последняя из которых недавно произошла в южной иранской святыне, немецкие власти политизировали вопрос о правах человека».
«Исламская Республика Иран придерживается принципов прав человека, которые включают уважение к народу, борьбу с угнетением и защиту угнетенных; и это в то время, как Германия уклоняется от своей международной ответственности за уважение национального суверенитета стран», — подчеркнул представитель МИД Ирана.
Далее он сообщил, что Германия позиционирует себя как «защитница прав человека», в то время как она предоставляет убежище террористическим группировкам и группам, выступающим против Ирана, придерживаясь подхода двойных стандартов.