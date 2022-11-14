Тегеран, , 08:44 — REGNUM 13 ноября представитель министерства иностранных дел Ирана назвал позицию канцлера Германии в отношении Исламской Республики недипломатичной и провокационной. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Германия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«К сожалению, некоторые так называемые защитники прав человека забыли свой мрачный послужной список поддержки режима Саддама Хусейна против великого иранского народа», — подчеркнул Насер Канани в своём заявлении.

Он отметил: «Следуя несправедливым санкциям после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в мае 2018 года и храня молчание о террористических мерах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), последняя из которых недавно произошла в южной иранской святыне, немецкие власти политизировали вопрос о правах человека».

«Исламская Республика Иран придерживается принципов прав человека, которые включают уважение к народу, борьбу с угнетением и защиту угнетенных; и это в то время, как Германия уклоняется от своей международной ответственности за уважение национального суверенитета стран», — подчеркнул представитель МИД Ирана.

Далее он сообщил, что Германия позиционирует себя как «защитница прав человека», в то время как она предоставляет убежище террористическим группировкам и группам, выступающим против Ирана, придерживаясь подхода двойных стандартов.