Анкара, 14 ноября 2022, 08:41 — REGNUM Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу резко отреагировал на соболезнования со стороны США в связи со взрыовом в Стамбуле. Об этом 14 ноября сообщает агентство Anadolu.

Сулейман Сойлу
Сулейман Сойлу
Министерство внутренних дел Турецкой Республики
«Я думаю, что стоит расценивать соболезнования США, как если бы убийца первым прибыл на место преступления, и реакция на это послание проявится очень четко. Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», — заявил Сойлу.

Министр также осудил «неискренность» отдельных партнеров Анкары, которые, по его словам, укрывают, спонсируют и всячески поощряют террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за взрыва в Стамбуле 13 ноября погибли шесть человек и пострадал 81. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал произошедшее терактом и заявил, что на это будет жёсткий ответ.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Турции заявил о жёстком ответе причастным к теракту в Стамбуле