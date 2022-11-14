Анкара, , 08:41 — REGNUM Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу резко отреагировал на соболезнования со стороны США в связи со взрыовом в Стамбуле. Об этом 14 ноября сообщает агентство Anadolu.

Сулейман Сойлу Министерство внутренних дел Турецкой Республики

«Я думаю, что стоит расценивать соболезнования США, как если бы убийца первым прибыл на место преступления, и реакция на это послание проявится очень четко. Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», — заявил Сойлу.

Министр также осудил «неискренность» отдельных партнеров Анкары, которые, по его словам, укрывают, спонсируют и всячески поощряют террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за взрыва в Стамбуле 13 ноября погибли шесть человек и пострадал 81. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал произошедшее терактом и заявил, что на это будет жёсткий ответ.

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