Тегеран, 14 ноября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. 13 ноября представитель министерства иностранных дел Ирана осудил встречу, состоявшуюся в кулуарах Парижского форума мира между президентом Франции Эммануэлем Макроном и рядом американских деятелей, включая журналистку Масих Алинеджад. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Такая мера, несомненно, останется в памяти великого иранского народа», — заявил Насер Канани.

«Неожиданно, что президент страны, которая является так называемым защитником свободы, подрывает свои позиции и встречается с ненавистной марионеткой, которая в последние месяцы открыто выступала с речами ненависти и пыталась активизировать террористические акты против Ирана и его дипломатических центров», — отметил иранский представитель.

Далее пресс-секретарь раскритиковал высказывания Макрона, назвавшего протесты в Иране «революцией».

Канани заявил, что встреча Макрона является явным нарушением международных обязательств Франции в борьбе с терроризмом и агрессией.