Москва, 14 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В России специалисты разработали сверхлёгкий бронешлем из композитных материалов, который весит 700 г. Об этом 14 ноября сообщил заместитель генерального директора предприятия-разработчика «Армоком» Олег Фаустов.

Цитата из кинофильма «Мстители: Финал», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 2019. США Шлем

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«Нами разработан перспективный образец весом всего 700 г, правда, пока о массовой постановке таких шлемов на серийное производство говорить ещё рано», — подчеркнул в беседе с РИА Новости Фаустов.

Он добавил, что шлем 6Б47, поступающий на серийное оснащение Вооружённых сил России, является самым лёгким среди аналогов в ведущих военных державах. При этом разработанный предприятием образец весит на 300 грамм меньше этого шлема.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское вооружение должно непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным. Кроме того, по словам главы государства, каждый элемент экипировки военнослужащих должен прорабатываться с учётом «мнения тех, кто непосредственно использует эту экипировку, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась».

Президент подчеркнул, что это касается и снаряжения, и медицинских аптечек, и «любых других предметов, которые, возможно, на первый взгляд кажутся незначительными».