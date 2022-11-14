Москва, , 08:40 — REGNUM Министерство финансов России в I квартале 2023 года пересмотрит ценообразование нефти Urals, так как российская нефть перестанет поступать в Европу, то агентство Argus больше не сможет оценивать стоимость Urals по котировкам в портах назначения, пишет «Коммерсант» .

Добыча нефти Publicdomainpictures.net

Минфин намерен использовать существующую котировку Urals на базисе CIF Роттердам и Аугуста (Сицилия) для расчета налогов, несмотря на эмбарго Евросоюза на российскую нефть.

Уточняется, что уровень налогов, экспортной пошлины и обратного акциза на нефть будут формироваться по расчетной котировке ценового агентства Argus на основе европейского рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя цена на нефть марки Urals, являющуюся основной статьёй российского экспорта, в октябре 2022 года составила $70,62 за баррель.

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