Омск, 14 ноября 2022, 08:39 — REGNUM Социальные паспорта семей мобилизованных разрабатывают в Омской области, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в региональном министерстве труда и социального развития.
Как уточнили в министерстве, родственники военнослужащих получают различные виды адресной поддержки. В социальных паспортах будут отражены индивидуальные потребности семей.
Проводятся встречи и консультации, разъяснительная работа по мерам социальной поддержки. Продолжаются подворовые обходы.
«Мы должны понимать потребности каждой семьи мобилизованного гражданина. Вопрос социального сопровождения остаётся одним из приоритетных», — прокомментировал министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов.
Семьи военнослужащих получают различные виды социальной поддержки. Это материальная, государственная социальная, юридическая, психологическая помощь и так далее.
Кроме того, комплексные центры организуют внеочередное социальное обслуживание членов семей мобилизованных, признанных нуждающимися в обслуживании на дому.
Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованным из Омской области выплатят по 100 тысяч рублей. Их семьям помогают волонтёры, представители власти, предприниматели, общественники и неравнодушные омичи.
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