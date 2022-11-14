Омск, 14 ноября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Социальные паспорта семей мобилизованных разрабатывают в Омской области, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в региональном министерстве труда и социального развития.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Как уточнили в министерстве, родственники военнослужащих получают различные виды адресной поддержки. В социальных паспортах будут отражены индивидуальные потребности семей.

Проводятся встречи и консультации, разъяснительная работа по мерам социальной поддержки. Продолжаются подворовые обходы.

«Мы должны понимать потребности каждой семьи мобилизованного гражданина. Вопрос социального сопровождения остаётся одним из приоритетных», — прокомментировал министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов.

Семьи военнослужащих получают различные виды социальной поддержки. Это материальная, государственная социальная, юридическая, психологическая помощь и так далее.

Кроме того, комплексные центры организуют внеочередное социальное обслуживание членов семей мобилизованных, признанных нуждающимися в обслуживании на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованным из Омской области выплатят по 100 тысяч рублей. Их семьям помогают волонтёры, представители власти, предприниматели, общественники и неравнодушные омичи.