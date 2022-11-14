Петропавловск-Камчатский, , 08:39 — REGNUM Камчатка передаст Светлодарску и Мироновскому в Донецкой Народной Республике две единиц специальной коммунальной техники. Об этом на оперативном совещании 14 ноября заявил губернатор региона Владимир Солодов, сообщили в правительстве края.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Подшефные территории получат цистерну для подвоза питьевой воды и дорожную машину.

«Мы уже доставили ряд гуманитарных грузов для того, чтобы помочь жителям, которые находятся в тяжелейшей ситуации в преддверии зимы без света, воды, тепла и постоянного снабжения продуктами жизнеобеспечения», — отметил Солодов.

В населённых пунктах, которые находятся вблизи зоны боевых действий, ведётся восстановление линий электроснабжения. Запланировано провести остекление объектов социальной сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, участникам военной спецоперации из Хабаровска отправили посылки с гуманитарной помощью. Было закуплено вещей почти на 3,5 млн рублей.