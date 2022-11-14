Анкара, , 08:38 — REGNUM Реакция «так называемых союзников» на теракт в Стамбуле является неискренней, считает глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Сулейман Сойлу Mfa.gov.ct.tr

«Необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень чётко», — приводят слова министра турецкие СМИ.

Сойлу считает, что в международной реакции особенно очевидна «неискренность так называемых союзников», поскольку они финансируют террористов и прячут их в своих странах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Стамбуле произошёл террористический акт, в результате которого шесть человек погибли, десятки людей пострадали. Правоохранительные органы задержали подозреваемую, которая, по их данным, оставила взрывное устройство.

В администрации президента США осудили акт насилия и выразили соболезнования всем, кто потерял близких людей.