Глава МВД Турции назвал неискренней реакцию США на теракт в Стамбуле
Анкара, 14 ноября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Реакция «так называемых союзников» на теракт в Стамбуле является неискренней, считает глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
«Необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень чётко», — приводят слова министра турецкие СМИ.
Сойлу считает, что в международной реакции особенно очевидна «неискренность так называемых союзников», поскольку они финансируют террористов и прячут их в своих странах.
Как сообщало ИА REGNUM, в Стамбуле произошёл террористический акт, в результате которого шесть человек погибли, десятки людей пострадали. Правоохранительные органы задержали подозреваемую, которая, по их данным, оставила взрывное устройство.
В администрации президента США осудили акт насилия и выразили соболезнования всем, кто потерял близких людей.