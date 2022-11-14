Иркутск, , 08:38 — REGNUM В Иркутске бдительный гражданин задержал подозреваемых в угоне транспортного средства. Как сообщает 14 ноября ГУ МВД РФ по региону, за этот поступок принято решение поблагодарить местного жителя за помощь полиции в раскрытии преступления.

Авто Марина Каширская © ИА REGNUM

Инцидент произошел в ночное время 25 октября в микрорайоне Березовый Иркутского района. Из окна своей квартиры Владислав Ильин заметил во дворе дома соседский автомобиль марки «ВАЗ», который наехал на стоящую рядом припаркованную машину при движении задним ходом.

Затем из транспортного средства выбежало несколько неизвестных лиц, которые заметно нервничали. Мужчина предположил, что отечественную легковушку пытаются угнать, после чего позвонил в дежурную часть отдела полиции № 10 городского управления и сообщил о происходящем, параллельно успевая записать на видео действия неизвестных. Недолго думая, неравнодушный иркутянин поднялся к соседу, рассказал ему о происходящем, а также совместно с владельцем автотранспорта оказал содействие в задержании злоумышленников.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы доставили четверых задержанных в отделение полиции. Как выяснили полицейские, один из доставленных уже привлекался за совершение имущественных преступлений.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»).

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшую неделю, с 7 по 13 ноября, на территории Иркутской области произошло 46 ДТП, в которых 3 человека погибли, 56 человек получили травмы различной степени тяжести.

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