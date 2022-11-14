Нью-Йорк, США, 14 ноября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили защитник Адам Фокс, нападающие Баркли Гудроу, Крис Крайдер и Райан Карпентер. Российский форвард Артемий Панарин и отдал одну результативную передачу.

В составе «Аризоны» точным броском отметился нападающий Клейтон Келлер.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 19 очков. «Аризона» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 13 очками.

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