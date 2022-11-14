Москва, , 08:34 — REGNUM Законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам правительство России не поддержало. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, это следует из официального отзыва правительства на инициативу парламентариев во главе с Леонидом Слуцким.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Изменения предусматривали перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо нынешних 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии.

По данным Пенсионного фонда России, численность работающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, на 1 января 2022 года составила 7,3 млн человек. Дополнительные расходы на реализацию законопроекта с учетом численности работающих пенсионеров с 1 января 2023 года могут составить, по оценке авторов инициативы, около 538 млрд рублей.

В правительстве обратили внимание на то, что депутаты не указали источник финансирования. Кроме того, по мнению вице-премьера Дмитрия Григоренко, «выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования».

В Госдуме обратили внимание на то, что с 1 января 2015 года перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, осуществляемый работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа, дает увеличение размера страховой пенсии максимум на 3 балла за год, а для пенсионеров, формирующих пенсионные накопления, на 1,875 балла за год. В то же время при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов (6,25 для лиц, формирующих пенсионные накопления).

При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков, как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами, указали в ЛДПР.

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Ранее глава департамента Минфина РФ Курбан Курбанов заявил, что в проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы индексации пенсий работающим пенсионерам не предусмотрено.

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