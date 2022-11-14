Уфа, 14 ноября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Технику на сумму почти десять миллиардов рублей приобрели с начала 2022 года аграрии в Башкирии. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

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Сообщается, что за десять месяцев текущего года хозяйства Башкирии пополнились 2590 единицами новой техники. Так, были закуплены 51 самоходный опрыскиватель, 47 самоходных кормоуборочных и 140 зерноуборочных комбайнов, 341 трактор, 740 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий и некоторые другие виды техники.

«Таким образом, план закупки техники в текущем году рассчитываем выполнить. Это позволит проводить агротехнологические мероприятия в положенные сроки и получать хорошие урожаи», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

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