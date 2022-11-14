Иркутск, , 08:32 — REGNUM За прошедшую неделю, с 7 по 13 ноября, на территории Иркутской области произошло 46 ДТП, в которых 3 человека погибли, 56 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает ГУ МВД по региону.

ДТП в Приангарье МВД

С участием водителей, которые находились за рулем транспортных средств в состоянии опьянения, зарегистрировано пять аварий. Рейтинг причин ДТП возглавляют: нарушение правил расположения ТС на проезжей части — 10; нарушение правил проезда пешеходного перехода — 9; несоответствие скорости конкретным условиям движения - 6; несоблюдение требований дорожных знаков - 4; выезд на полосу встречного движения - 2.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 октября по 7 ноября 2022 года на дорогах региона было зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 взрослых и пятеро детей, один человек погиб.

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