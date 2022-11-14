Москва, , 08:32 — REGNUM Видеозапись боевой работы экипажей российских вертолётов Ми-28Н в зоне специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 14 ноября Минобороны России.

МИ-28Н Василий Иванов © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлено как российские боевые винтокрылые машины готовят к вылету, после чего они наносят удары по позициям киевских нацистов.

«В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронированная техника [киевских] войск», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии киевского режима Дмитрий Кулеба обратился к Австралии с призывом предоставить необходимые элементы для энергетической инфраструктуры, включая генераторы.