Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 08:55 — REGNUM Сезон катания на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии откроется в 2022 году раньше обычного на месяц. Этому способствовали новые методы оснежения трасс и подходящие погодные условия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Кавказ. РФ».

Горнолыжник Пресс-служба АО «Кавказ. РФ»

«Благодаря оснежению и низким температурам курорт сможет открыть сезон 2022/2023 раньше, чем в прошлом году. Так, в 2021-м горнолыжная зима стартовала только 4 декабря, трассы ниже станции «Мир» были открыты 19 декабря», — говорится в сообщении.

В 2022 году любители активных видов отдыха смогут начать горнолыжный сезон 19 ноября, когда курорт «Эльбрус» даст старт катанию на одной трассе. Из-за ограниченности зоны катания лишь одной трассой тариф на ски-пассы будет установлен льготный: для детей один день катания обойдется в 1050 рублей, для взрослых — в 1600 рублей.

Напомним, всего на курорте «Эльбрус», расположенном в Приэльбрусье, создано 17 км трасс для катания. Он является одним из самых популярных направлений для отдыха любителей отдыха в горах. Турпоток в 2021 году составил около 400 тыс. человек. Ежегодный прирост числа туристов составляет в среднем 19%.