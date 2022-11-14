Тбилиси, , 08:35 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших из-за взрыва в Стамбуле. Заявление главы грузинского правительства было обнародовано в соцсети Twitter.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

«Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и молимся за Турцию», — добавил премьер-министр страны.

Ранее в МИД Грузии сообщили, что среди погибших и пострадавших в Стамбуле нет грузинских граждан.

Стоит отметить, что, согласно последним данным, из-за взрыва в Стамбуле 13 ноября погибли шесть человек и пострадал 81. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал произошедшее «терактом» и заявил, что на это будет жёсткий ответ.

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