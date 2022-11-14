Братск, Иркутская область, , 08:28 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 14 ноября сообщает подробности дорожного инцидента с подростком, который провоцировал госавтоинспекторов на погоню со стрельбой.

За рулем Publicdomainpictures.net

Ещё 6 ноября 2022 года дорожные полицейские, патрулирующие центральный район Братска, заметили автомобиль «ИЖ», у которого светопропускание передних стекол визуально превышало норму. Госавтоинспекторы подали звуковой сигнал, включили проблесковые маячки и через громкоговоритель потребовали остановить транспортное средство. Однако водитель проигнорировал законное требование сотрудников полиции, после чего попытался скрыться.

В ходе погони лихач грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения и создавал аварийные ситуации. Все это время экипаж не прекращал попыток остановить автомобиль, предупреждая о возможном применении оружия.

Для остановки машины, в соответствии с законом «О полиции» инспекторы применили табельное оружие, произведя один предупредительный выстрел в воздух и три — по колесам, в связи с чем повредили заднюю левую и две передних покрышки. В результате применения оружия никто из людей не пострадал. Проехав еще некоторое время по пересеченной местности, водитель отечественной легковушки остановился, и правоохранители задержали его. Им оказался 16-летний житель города Вихоревки Братского района.

В отношении несовершеннолетнего составлены протоколы, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее двое подростков угнали две автомашины и стали фигурантами уголовного дела.

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