Москва, 14 ноября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Для военнослужащих Вооружённых сил РФ создадут костюм «железного человека» из композитной брони полностью покрывающий тело бойца. Об этом заявил заместитель гендиректора предприятия-производителя боевой экипировки и средств бронезащиты «Армоком» Олег Фаустов, передают 14 ноября РИА Новости.

Mil.ru Экипировка «Ратник»

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По словам Фаустова, костюм создается в рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения «Легионер» и будет напоминать доспехи средневекового рыцаря.

«Создание костюма «железного человека» — приоритетное направление работ всех ведущих военных держав. Научно-исследовательские работы по проекту в России сократят с изначально предусмотренных 2-3 лет до одного года и завершат к концу 2023 года», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, разработку российской военной экипировки солдата будущего «Легионер» завершат в 2023 году.

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