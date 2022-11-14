Тюмень, , 08:28 — REGNUM В Тюмени ночью ликвидирован пожар в семиэтажном административном здании. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пожар в административном здании. Тюмень. Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар произошёл ночью 14 ноября в административном здании по адресу ул. Республики, 250 — «б», в котором расположены банк и научно-исследовательский институт «ТюменьНИПИнефть». Первые пожарно-спасательные подразделения установили, что горит обшивка здания: огонь распространился вверх по поверхности стены дома.

«Было принято решение о повышении ранга пожара и привлечении дополнительных сил и средств. Одновременно, создав семь звеньев газодымозащитной службы, огнеборцы обследовали задымленные помещения, убедившись в отсутствии пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.

Пожарным удалось пресечь распространения огня как внутри помещений, так и перехода пламени на соседнее здание. Общая площадь, уничтоженная огнём, составила 600 квадратных метров.

В ликвидации происшествия было задействовано 66 сотрудников подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области, 23 единицы основной и специальной техники.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября на площади 600 кв. м бушевал огонь в административном здании в Красноярске. Пострадавших нет.

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