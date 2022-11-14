Лондон, , 08:27 — REGNUM Россия делает из продовольствия оружие, и такому «ужасающему» поведению нужно положить конец, полагает премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом он заявил в преддверии саммита Группы двадцати (G20) в статье для газеты The Telegraph.

Риши Сунак. 79-й премьер-министр Великобритании. Иван Шилов © ИА REGNUM

Боевые действия на территории б. УССР, отметил политик, усугубляют «проблемы, с которыми сталкиваются страны по всему миру». Так, инфляция сейчас превышает 7% в двух третях стран, входящих в G20.

Сунак полагает, что в первую очередь необходимо продолжение поддержки «там, где это больше всего нужно предстоящей зимой». Помощь нужна людям на территории б. УССР, нужны и «меры по предотвращению голода в наиболее уязвимых частях мира».

«Во-вторых, мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России», — призвал британский премьер.

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Он добавил, что поддерживает генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в обеспечении продолжения поставок зерна по Чёрному морю и призывает все страны, способные на это, производить больше продовольствия или высвободить свои запасы.

Также Сунак заявил о необходимости быстрого выхода из-под энергетической зависимости от России и других подобных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, двухдневный саммит G20 откроется 15 ноября на острове Бали в Индонезии.

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