Орск, Оренбургская область, 14 ноября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области 14 ноября учебный день в школах начался с тревожного сигнала. В адрес образовательных учреждений поступили анонимные заявления о минировании зданий, сообщает orsk.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

В пресс-службе администрации муниципалитета подчеркнули, что в школах усилены меры безопасности. Ситуацию контролируют силовые ведомства. Однако обучение пройдёт в штатном формате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе участились случаи анонимных террористических угроз. При проверке все они оказываются ложными. В Орске 9 ноября власти водили дистанционное обучение.