Москва, , 08:24 — REGNUM Стоимость нефти на мировых рынках увеличивается утром 14 ноября, следует из данных торгов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, по данным около 8 утра по московскому времени цена декабрьских (ближайших) фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,22%, достигнув отметки 89,16 доллара.

Стоимость январских фьючерсов нефти марки Brent достигла 96,26 доллара за баррель, рост составил 0,28%.

Эксперты отмечают, что увеличение стоимости «чёрного золота» происходит на фоне позитивных новостей из Китая об ослаблении некоторых коронавирусных мер.