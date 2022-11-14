Владивосток, 14 ноября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Во Владивостоке задержали подозреваемую в убийстве родственницы женщину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю.

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11 ноября в квартире дома по улице Карбышева было обнаружено тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резанной раны в области спины. Возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления задержана 54-летняя тетя погибшей. Женщина призналась, что во время распития спиртных напитков между ними возникла бытовая ссора и она ударила ножом в спину свою племянницу.

Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Осе Пермского края убита семья.