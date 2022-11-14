Канберра, 14 ноября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Япония выступила с идеей разместить на территории страны атомные подводные лодки (АПЛ) Австралии, когда они поступят на вооружение австралийский военных. Об этом сообщает новостная служба AAP.

Margouyab Япония

«Мы — прифронтовое государство, сталкивающееся со сложными обстоятельствами в опасном соседстве с Юго-Восточной Азией … Эти подводные лодки усилят региональное сдерживание», — заявил посол Японии в Австралии Синго Ямагами.

Дипломат также сказал, что Токио готов сотрудничать в области передовых оборонных технологий с трехсторонним альянсом AUKUS между Австралией, США и Великобританией.

Ямагами отметил, что место Японии может быть неочевидным в союзе между тремя англоязычными странами с долгой историей военной совместимости и интегрированной оборонной промышленности.

«На первый взгляд, некоторые могут утверждать, что у Японии нет места в этой игре …. Но AUKUS очень важен для нас», — сказал посол на конференции Advancing AUKUS.