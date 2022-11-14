Чита, 14 ноября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Китайская компания компании «Хэнюань» намерена инвестировать в строительство завода по производству цемента и завода ЖБИ на территории Забайкалья. Подробности встречи президента этой строительной компании Пинга Ли и представителей забайкальского правительства сообщает 14 ноября пресс-служюа правительства Забайкалья.

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«Поднимались вопросы инвестирования китайских партнеров в нашу строительную индустрию, горнодобывающую отрасль, агропромышленность. Вот, к примеру, строительный кластер —актуальнейшая задача на сегодня, обсудили строительство завода по производству цемента и завода ЖБИ, в перспективе это значительно снизит стоимость квадратного метра жилья в регионе», — рассказал замгубернатора края Пётр Попов.

Итогом встречи стала договорённость о совместной предпроектной деятельности сторон.

«Хэнюань» — строительная компания, предоставляющая полный сектор услуг в областях цементной, химической и горно-добывающей промышленности, активно инвестирует в соответствующие отрасли на территории Китая и за его пределами.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2022 года И. о. министра планирования и развития края — и. о. заместителя председателя правительства назначен победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Владимир Петраков. В новом качестве буду заниматься привлечением инвестиций в приоритетные отрасли — промышленность, строительство, сельское хозяйство региона.

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