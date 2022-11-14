Москва, 14 ноября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В настоящее время вступление Киева в Североатлантический альянс является иррациональным, думать об этом в текущей ситуации может только ненормальный человек. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Только безумец, наверное, сейчас может думать о вступлении [б. УССР] в НАТО. Это если исходить из рационального поведения Запада», — пояснил в беседе с РИА Новости дипломат, отметив, что поведение стран Запада нерационально.

Грушко напомнил, что Москва и ранее, ещё до Бухарестского саммита в 2008 году, когда было принято решение о возможности вступления б. УССР и Грузии в состав Североатлантического альянса, предупреждала об опасности подобного шага.

«Расширение НАТО — это процесс, который не имеет ничего общего с интересами безопасности самого НАТО. Если посмотреть критерии, которые в самом НАТО сформулированы для осуществления политики открытых дверей, — там написано, что любое расширение должно укреплять безопасность НАТО», ― указал дипломат.

При этом, по его словам, если посмотреть на реальность, то «любое расширение ухудшает безопасность НАТО».

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Владимир Зеленский заявил, что киевский режим подаёт заявку на ускоренное вступление НАТО из-за воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. 6 октября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что запрос Киева о членстве в НАТО пока нельзя удовлетворить.

При этом представитель Киева Алексей Резников подчеркнул, что нацистский киевский режим уже де-факто присоединился к Североатлантическому альянсу.

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