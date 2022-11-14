Канберра, 14 ноября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Глава дипломатии киевского режима Дмитрий Кулеба обратился к Австралии с призывом предоставить необходимые элементы для энергетической инфраструктуры, включая генераторы. Об этом 14 ноября пишет газета The Guardian.

Facebook.com/dmytro.kuleba Дмитрий Кулеба

Кулеба лично попросил премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза о помощи, когда они встретились на саммите АСЕАН в Камбодже.

В заявлении, опубликованном посольством в Канберре, представитель киевского режима в ранге посла Василий Мирошниченко сказал, что Альбаниз и Кулеба провели «очень позитивную» дискуссию в Пномпене.