Уфа, 14 ноября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Солнечные электростанции предложили создать инвесторам в Башкирии. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Rodsburgh Солнечная электростанция

Сообщается, что на реализацию данного проекта нужно будет направить 205,9 млн рублей. Солнечные электростанции предлагается разместить в Миякинском районе.

«Размещение солнечных электростанций именно здесь сможет обеспечить район и близлежащие предприятия более дешевой и экологически чистой электроэнергией, что будет способствовать открытию новых производств», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Инвесторам предлагаются меры государственной поддержки.

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