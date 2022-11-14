Канберра, , 08:24 — REGNUM 14 ноября министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг отреагировала на странице в соцсети Twitter на сообщения о том, что протестующий в Иране был приговорен к смертной казни, назвав это «глубоко тревожным».

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В социальной сети Вонг повторила, что Австралия выступает против смертной казни при любых обстоятельствах.

«Мы продолжаем поддерживать народ Ирана и его право на свободу выражения мнений и равенство женщин и девочек», — написала министр.

Ранее СМИ сообщали, что парламент Ирана постановил, что смертная казнь возможна в отношении протестующих.