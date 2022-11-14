Кишинёв, 14 ноября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Ряд депутатов правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» в ночь на 14 ноября провели совещание в администрации президента. Об этом сообщил журналистам депутат Раду Мариан.

Флаг Молдавии

«Обсуждали ситуацию с безопасностью и политическую ситуацию… Обсуждали политическую ситуацию, безопасность, существующие риски, а также решения, которые необходимо принимать дальше», — сообщил Мариан.

Он добавил, что предположения, будто на совещании обсуждали отставку премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, являются «слухами». Отвечая на вопрос, почему совещание провели ночью, Мариан назвал «неважным» то, в какое время проходит совещание, лишь бы подобные встречи были.

Напомним, в Кишинёве 13 ноября прошли массовые протестные акции. Активисты партии «Шор» и ряда других политических сил провели шествия и митинги возле различных властных институтов. Там выставили картонные фигуры президента Молдавии Майи Санду, председателя конституционного суда Домники Маноле и министров. На них повесили таблички «Враг молдавского народа» и возложили к фигурам цветы.