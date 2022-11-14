Екатеринбург, 14 ноября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Между Екатеринбургом и городами Таиланда возобновят полётную программу. Впервые с начала пандемии свердловчане смогут улететь в Таиланд напрямую. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Anna Zvereva Самолет авиакомпании «Azur Air»

Рейсы в Паттайю и Пхукет раз в десять дней будет выполнять Azur Air. Первый рейс в Пхукет запланирован на 1 декабря. Время в полёте составит девять часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые рейсы в Паттайю Таиланда также запустят из Тюмени. Первый чартер запланирован на 27 ноября.