Закаменск, Бурятия, , 08:25 — REGNUM В городе Закаменске на юге Бурятии наступление Нового 2023 года отметят без праздничного фейерверка. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Закаменского района.

Салют olga-friend0

Решение об отмене фейерверка принято местными властями в связи с проведением специальной военной операции.

Однако совсем без праздника горожане не останутся. Так, в центре города установят ёлку, появятся горки, ледяные скульптуры и так далее. Здесь же оборудуют ящик «Деда Мороза», в который дети и взрослые смогут спустить письма участникам СВО.

«На сквере Невского традиционно установят фотозоны. Сквер Седлецкого в этот новогодний праздник превратится в большую АРТ-площадку для установки эксклюзивных елок в рамках конкурса «Креативная елка» среди жителей нашего города, предприятий, учреждений, организаций», — отметили в администрации.

Районные власти также призвали жителей оформить свои дома, балконы, окна и придомовые территории в новогодней тематике. Школам, детсадам, владельцам торговых центров и кафе также предложено украсить свои территории к празднику.

Читайте также: Томск откажется от новогодних гуляний и салюта в пользу мобилизованных