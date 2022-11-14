Киев, 14 ноября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Киевский режим аннулировал разрешения на работу не менее чем шести журналистам, в том числе — телеканалов CNN и Sky News, за их репортажи о Херсоне. Об этом 14 ноября сообщает киевская общественная организация «Детектор медиа» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

«Разрешение на работу отменили по меньшей мере шестерым журналистам съемочных групп, в том числе CNN и Sky News. Кроме них в Херсоне после [вхождения в город боевиков ВСУ] также работали съёмочные группы общественного и Hromadske. Также в эфире канала «Рада» было включение из Херсона», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что такое решение принял так называемый генштаб боевиков ВСУ из-за освещения указанными СМИ ситуации в Херсоне вопреки запрету.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Иловайск, Торез и Яковлевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).