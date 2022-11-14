Москва, 14 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики за последние сутки со стороны киевских войск пострадавших и погибших среди мирного населения нет. Об этом 14 ноября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

В штабе рассказали, что за некалендарные сутки, с 08:00 13 ноября до 08:00 14 ноября, в результате обстрелов киевских формирований на территории Донецкой Народной Республики обошлось без жертв среди мирных жителей.

«За сутки на территории ДНР нет раненных и погибших среди мирных жителей», — проинформировали в штабе.