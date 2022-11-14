Красноярск, 14 ноября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. С начала года жертвами интернет-мошенников стали 6706 жителей Красноярского края, в том числе 121 — за последнюю неделю. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевой прокуратуре, ссылаясь на канал «Право знать».

Metapop.com Мошенник

По данным ведомства, причинённый ущерб составил 1 210 601 887 рублей (+20 485 312 рублей за последнюю неделю).

Например, житель Назаровского района края лишился 2,45 млн рублей. Злоумышленник позвонил ему, представившись сотрудником банка. Он похитил деньги под предлогом получения потребительского кредита и распорядился ими по своему усмотрению.

Жителей региона призывают быть внимательными, чтобы не стать жертвами кибермошенников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле появился новый вид мошенничества.

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